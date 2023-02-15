Что такое ключевая ставка и зачем ЦБ ее меняет

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Ключевая ставка и почему она важна инвесторам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Банк России пересматривает ключевую ставку восемь раз в течение года. Что нужно об этом знать?

Ключевая ставка Центробанка — основной инструмент денежно-кредитной политики. От нее зависит, по каким ставкам проводятся операции с ликвидностью между Центробанком РФ и коммерческими кредитными организациями.

Иными словами, ключевая ставка отражает стоимость денег.

Банк России пересматривает ключевую ставку восемь раз в течение года на заседаниях совета директоров ЦБ. Крайне редко ключевая ставка может меняться внепланово. В первую очередь ЦБ ориентируется на динамику инфляции.

Цель Банка России — держать инфляцию в районе 4%. Если инфляция выше таргета ЦБ, то ключевую ставку требуется поднимать, ужесточая денежно-кредитную политику. Если инфляция ниже таргета ЦБ, то ключевую ставку требуется опускать, смягчая денежно-кредитную политику.

В зависимости от ключевой меняются и ставки на рынке. Чем выше ключевая — тем дороже кредиты и выше доходность по вкладам. Как правило, ставки по вкладам незначительно ниже ключевой, а по кредитам — выше ключевой.

Если ключевая ставка и ставки на рынке растут, граждане и бизнес перестают брать кредиты и кладут средства на вклады. Тогда денег в экономике становится меньше, и инфляция снижается.

Если ключевая ставка и ставки на рынке снижаются, граждане и бизнес снимают средства со вкладов, берут кредиты и инвестируют их в производство или тратят на товары. Тогда денег в экономике становится больше, и инфляция разгоняется.

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