🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 февраля, убывающая Луна в знаке Козерог, время логики и ответственности. К концу лунного цикла представители зодиакального круга могут чувствовать упадок сил. Однако в это время лучше всего удается монотонная работа, требующая больших затрат энергии. Луна в Козероге — благоприятное время для новых начинаний и продолжения текущих важных задач.

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♈ Овны

Овны, сегодня для вас все складывается самым неожиданным образом. Но это не значит, что вы должны справляться со всем в одиночку. Примите сегодняшний день со всеми его событиями и доверьтесь своему сердцу. Самое время творить волшебство! И помните: важен каждый шаг, если это шаг в правильном направлении.

Космический совет: разрешите себе положиться на близких людей.

♉ Тельцы

Открыто выражать свои чувства — это не преступление. Если вы видите с кем-то свое будущее, не молчите. Но сегодня стоит обратить внимание не только на романтические дела. Поставьте в приоритет также самих себя и проведите время наедине со своей душой. Соберитесь с лучшими друзьями, если давно этого не делали.

Космический совет: подумайте о том, чтобы встретиться с друзьями.

♊ Близнецы

Сегодня вам нужно оставаться в центре внимания. Поверьте, что дела будут складываться в вашу пользу. Развивайте спокойствие. Ответы, которые вы ищете, сами найдут вас, когда вы прекратите поиски.

Космический совет: ответы, которые вы давно ищете, неожиданно найдут вас сами.

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♋ Раки

Раки, сегодня звезды советуют вам взглянуть на вещи с другой стороны. Это поможет вам понять, что неверных шагов не было. Каждая ошибка — это урок. И помните: чтобы создать что-то новое, вам придется уничтожить старое.

Космический совет: превратите свои неудачи в мудрость.

♌ Львы

Тратить свою энергию на сравнение своих успехов с чужими — пустая и бесполезная трата времени. Не отвлекайтесь от своих целей и обратите внимание на то, как много вы сделали. Сегодня также стоит проанализировать те способы, которыми вы преодолели собственные ограничения и стали той версией себя, которой сейчас являетесь. Доверяйте Вселенной, ведь она уже показывает вам доказательства ваших способностей к проявлению.

Космический совет: вы там, где должны быть. Продолжайте двигаться.

♍ Девы

Девы, сегодня стоит поднять свои вибрации и не поддаться убеждениям о том, что плохие вещи случаются с большей вероятностью, чем хорошие. Звезды предупреждают: вы как никогда близки к положительным изменениям в тех сферах, над которыми вы работали, особенно в профессиональной сфере. Доверьтесь новым людям — они направят вас в сторону роста и самореализации.

Космический совет: удача на вашей стороне. Просто доверьтесь!

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♎ Весы

Отбросьте все суждения сегодня, будьте нежными и добрыми. Сегодня вы можете чувствовать себя истощенными, и это нормально. Сделайте себе одолжение и отдохните, уделите внимание своему психическому здоровью. Вы не обязаны идти куда-то или видеться с кем-то, если это напоминает вам о старых ранах.

Космический совет: будьте добры и нежны к себе и окружающим.

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня вам может понадобиться рука помощи. Все проходят через испытания и невзгоды, и если вы чувствуете, что не справляетесь со своими, протяните руку помощи. Признайтесь, как вам нужно, чтобы вас обняли и поддержали в трудное время. И помните: заставить людей чувствовать себя увиденными и услышанными — это сверхспособность.

Космический совет: позвольте себе быть уязвимым. Уязвимость — это сила.

♐ Стрельцы

Сегодня Вселенная вас поддерживает. Но перестаньте отталкивать окружающих своими действиями и словами, вместо этого доверьтесь им. Вы уже знаете, кто из ваших друзей с вами только ради выгоды. Разрешите себе провести личные границы в качестве заботы о себе.

Космический совет: впускать людей в свое сердце — безопасно. Доверьтесь им.

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♑ Козероги

Козероги хотят достичь своей цели как можно быстрее. Ожидание может быть утомительным, но, к сожалению, сегодня вы не можете получить доступ к нужному пути. Но это лишь часть великого плана, который работает в вашу пользу. Сделайте себе одолжение и выдохните.

Космический совет: перестаньте все контролировать. Все и так идет по вашему плану.

♒ Водолеи

Сегодня вы хотите изменений. Но стоит задуматься, хотите ли вы этого по-настоящему? Помните, что нет правильного или неправильного ответа. Однако сегодня звезды советуют Водолеям прислушаться к своим сокровенным мыслям и понять, отталкиваясь от чего они действуют и какую цель преследуют.

Космический совет: подумайте, откуда возникло ваше желание изменить что-то в своей жизни.

♊ Рыбы

Рыбы, вам нужно отдохнуть от командной работы. Не позволяйте драме, происходящей в коллективе, добраться до вас. Но не забывайте, что сделать все самостоятельно будет сложно, поэтому стоит найти способ работать в команде, а не против нее. Также Вселенная предупреждает вас о возможных проблемах на работе.

Космический совет: убедитесь, что ваши действия пойдут на благо.

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