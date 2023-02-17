«Человек гулял»: Зарубина рассказала о причине развода с Малининым

Экс-супруга Александра Малинина рассказала, что в отношениях с артистом у нее была депрессия.

Эстрадная певица Ольга Зарубина более 35 лет назад развелась с Александром Малининым. Их брак продлился около двух лет. Но отношения с артистом нанесли травму женщине на всю жизнь. Об этом Зарубина рассказала интервью изданию KP.RU.

Спустя много лет Зарубина поняла — брак с Малининым был ошибкой, певец не стал в ее жизни «судьбоносным мужчиной». Несмотря на то, что свадьбу с ним она оправдала молодостью и эмоциями, в браке у них родилась дочь — Кира.

«Каждая женщина мечтает не просто о мужчине, а о судьбоносном мужчине. Малинин был просто мужчина. Как определить? С ним было не очень хорошо, была депрессия, человек гулял», — призналась Зарубина.

По мнению бывшей жены Малинина, она перепутала любовь и страсть. Свое состояние она охарактеризовала как: «появилась страсть, роковое влечение, бабочки в животе». Такие истории, уверена Зарубина, всегда заканчиваются плохо и лучше «сразу бежать».

Эстрадная певица Ольга Зарубина была популярна в СССР в конце 80-х начале 90-х. Ее песня «На теплоходе музыка играет» была хитом того времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Александра Малинина спела с отцом и превзошла его вокальные способности.