Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео

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Российские войска ведут бои за Угледар

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска развивают наступление на донецком направлении.

Теперь к боям за освобождение Донецкой республики. Российские подразделения развивают наступление на Угледар.

В основе продвижения — плотная и точная работа артиллерии. Огонь по укрепленным позициям ВСУ ведут гаубицы «Гиацинт».

Интенсивность противостояния такая, что в день пушки совершают больше сотни выстрелов. Кирилл Ольков передает.

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