Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео
Российские войска ведут бои за Угледар
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Российские войска развивают наступление на донецком направлении.
Теперь к боям за освобождение Донецкой республики. Российские подразделения развивают наступление на Угледар.
В основе продвижения — плотная и точная работа артиллерии. Огонь по укрепленным позициям ВСУ ведут гаубицы «Гиацинт».
Интенсивность противостояния такая, что в день пушки совершают больше сотни выстрелов. Кирилл Ольков передает.
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