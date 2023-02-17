Адвокат Ефремова объяснил, почему актер отказался от смягчения наказания по делу о ДТП
Поступок знаменитости объяснил его правозащитник во время судебного заседания.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему его подзащитный отказался от смягчения наказания. Как известно, ранее артист подал соответствующее ходатайство, в котором попросил изменить оставшийся тюремный срок на исправительные работы. Однако позже неожиданно передумал.
«С подзащитным 12 февраля проводилась консультация, он заявил, что подумал и решил, что преждевременно просить о смягчении наказания, — объяснил правозащитник Юрий Падалко во время заседания в Алексеевском суде.
Как известно, ходатайство знаменитости рассматривалось сегодня утром, сам артист и его родственники на заседание не явились.
Суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам лишения свободы за гибель человека в страшном ДТП, произошедшем 8 июня 2020 года в Москве. Актер, будучи пьяным, вылетел на своем внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада», водитель которого скончался на месте. Помимо алкоголя, в организма Ефремова в момент происшествия также присутствовали наркотические вещества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актер Михаил Ефремов не явился в суд для рассмотрения ходатайства о смягчении наказания.
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