«В этом проблема»: Боррель раскрыл, чего не хватает Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 75

Боррель назвал ЕС армией Украины и призвал к новым поставкам боеприпасов

«В этом проблема»: Боррель раскрыл, чего не хватает Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Европейская дипломатия деградирует, а флагманом этого является ее главный представитель.

Украина получает много вооружений, но недостаточно боезапаса к ним. Об этом в рамках конференции по безопасности в Мюнхене заявил главный дипломат Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, попутно назвав ЕС украинской армией.

«В этом проблема, важно чтобы Зеленскому (президент Украины — Прим.ред.) меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — сказал Боррель.

Он также уточнил, что конфликт в Незалежной является так называемым экзистенциальным вызовом. К слову, незадолго до этого политик говорил, что антироссийские санкции сравнимы в своем действии с мышьяком. В ответ на это президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин заявил, что Россию нельзя уничтожить в том числе и ограничительными мерами.

Кроме того, по словам Перлина, действия политиков Европы примитивны, европейская дипломатия и внешняя политика деградируют, а это значит, что парламентарии ЕС не могут быть полноценными партнерами для российской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ЕС готовили антироссийские санкции.

Тема:
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