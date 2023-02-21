🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в период растущей Луны в Рыбах всем знакам представляется возможность проявить свой потенциал и выразить свое творчество через все, что видите, трогаете, слышите, чувствуете и пробуете на вкус.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♈ Овны

Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто относится к вам с теплом и любовью. В новую фазу Луны, Овны, вам следует научиться не только отдавать, но и получать. Это будет основной темой для вас в ближайшие недели. Вы достойны заботы и уважения.

Космический совет: «Я достоин» — пусть эта фраза станет вашим утверждением на весь день.

♉ Тельцы

В этот период вам следует уделить время людям, которые помогают вам понять, что дом — это больше, чем просто место. Домашние дела также займут центральное место в ближайшие дни. Если вы давно думали о том, чтобы убрать и очистить свое пространство, починить сломавшиеся вещи, то самое время приступить к их выполнению, Тельцы.

Космический совет: уделите время семье и домашним делам.

♊ Близнецы

Нет правильного или неправильного выбора. Звезды советуют вам отбросить убеждения, которые больше не находят отклика в вашей душе. Начните прислушиваться к внутреннему голосу. Ваши новые взгляды на жизнь приведут вас к новому этапу.

Космический совет: отбросьте старые убеждения.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♋ Раки

Пришло время избавиться от мыслей, шаблонов и убеждений, которые больше не служат вам. Раки, помните, что каждый опыт совершенен. Сложившиеся на данный момент обстоятельства в конечном итоге приведут вас в нужное место.

Космический совет: не отвергайте происходящие вокруг вас события.

♌ Львы

Сегодня звезды призывают вас быть мудрыми. Соблюдайте свои собственные границы и пристегните ремень безопасности, прежде чем заботиться о других. Нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться и о себе, Львы. К этим советам следует прислушаться прямо сейчас. Они позволят принести больше радости и легкости в вашу жизнь.

Космический совет: нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться и о себе.

♍ Девы

Вы чувствуете желание погрузиться внутрь себя — в поток творческого сознания. И период растущей Луны самое благоприятное для этого время, Девы. Работайте со своей энергию, чтобы высвободить то, что больше не служит вашему благу. Освободите место для того, что действительно послужит росту для вашей души.

Космический совет: освободите место для того, что послужит росту вашей души.

Ретромеркурий спутает планы: гороскоп на весну 2023 для каждого знака зодиака

♎ Весы

Не обременяйте себя сжатыми сроками. Не нужно действовать в соответствии с ожиданиями других людей. Перекалибруйте свои убеждения, Весы. Уделяйте больше времени тому, что пробуждает в вас радость и приносит удовольствие.

Космический совет: уделяйте больше времени тому, что пробуждает в вас радость.

♏ Скорпионы

Смиритесь с неприятностями, которые происходят в вашей жизни. Не нужно видеть в себе жертву, Скорпионы. Сосредоточьтесь на том, как можно мудро преодолеть эти обстоятельства. Пришло время вспомнить о своей силе.

Космический совет: пробудите свои сильные стороны и действуйте.

♐ Стрельцы

Есть много способов показать людям, которых вы любите, насколько вы заботитесь о них. Позвони своему лучшему другу, с которым редко видитесь. Преподнесите своим близким приятный сюрприз. Устройте свидание со своей второй половинкой. Почувствуйте прилив энергии в вашей сердечной чакре, Стрельцы.

Космический совет: дарите и получайте любовь.

Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

♑ Козероги

Что насчет возможностей на горизонте? Максимально используйте то, что вам преподносит жизнь. Вы заслуживаете каждого кусочка изобилия, которое льется в вашу чашу. Более того, дела на любовном фронте также налаживаются для вас.

Космический совет: ничто не находится вне вашей досягаемости, когда удача на вашей стороне!

♒ Водолеи

Ваши межличностные отношения начнут процветать под влиянием растущей Луны. Выражайте благодарность тому, что преподносит вам жизнь. Для этого достаточно просто совершить доброе дело.

Космический совет: дарите добро окружающим, это принесет отклик в вашу жизнь.

♊ Рыбы

Будьте готовы раскрыть свой потенциал — жизнь организует для этого все необходимые обстоятельства. Вы выходите на ступень нового осознания. Также звезды советуют прикоснуться к искусству, займитесь творчеством.

Космический совет: приготовьтесь, жизнь принесет вам приятные сюрпризы.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу.