Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными после праздника для сына

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Людей просто ужаснули конкурсы, которые устроили на торжестве в честь дня рождения сына знаменитости.

Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными после праздника для сына

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова умеет устраивать праздники так, чтобы их еще долго все обсуждали. На днях знаменитость на день рождения сына Давида устроила настоящее торжество, приготовив для гостей невероятный сюрприз, который до сих ей припоминают защитники животных и подписчики.

Для праздника была выбрана тематика в африканском стиле. В шоу-программе были задействованы минипиги, сурикаты и мадагаскарские тараканы. С животными не только фотографировались, но и проводили конкурсы. Животных засовывали в коробки, а детям предстояло вслепую угадывать, протянув внутрь руки, кого от них скрывают.

Такие развлечения возмутили общественность — Самойлову в жестоком обращении с животными.

«Представьте, какой стресс у животных! Они в замкнутом пространстве, с ним играют дети»;

«Обычно мелкие животные очень стрессуют»;

«Что за средневековье», — отметили подписчики.

Кстати, это не первый раз, когда жену рэпера Джигана и его самого обвиняют в жестоком обращении с животными. До этого, в день рождения дочки Леи, они арендовали живых львенка и питона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Джиган не пришел на день рождения сына.

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