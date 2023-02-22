Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Американцы признались в Twitter, что Владимир Путин «сделал много верных замечаний».

Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

В США поддержали заявление президента РФ Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада. Некоторые пользователи Twitter из Штатов даже задумались над тем, чтобы переехать в Россию.

По мнению некоторых жителей Америки, именно Путин «был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО».

«Честно говоря, я бы предпочла Путина Байдену», — написала Ann Walker.

Некоторые и вовсе удивились, что согласились с мнением российского лидера.

«Никогда не думала, что соглашусь с ним», — написала Angie.

«Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным», — добавил Deplorable Dane.

Американцы признались, что Владимир Путин «сделал много верных замечаний».

21 февраля состоялось долгожданное послание российского президента Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства указал, что Запад своими устоями пытается изнутри подорвать общество и нанести «стратегическое поражение» России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Западе отреагировали на послание Путина.

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🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

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