🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 22 февраля. В этот период растущей Луны стоит обратить внимание внутрь себя и прислушаться к своим истинным желаниям — их следует воплотить в жизнь. Оставайтесь собой в любой ситуации и знайте, что ваша энергия привлечет в вашу жизнь нужных людей, места и возможности.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♈ Овны

Выдохните драму и вдохните любовь. В данный момент звезды настоятельно рекомендуют вам обратить свой взор внутрь себя и начать делать то, что велит вам сердце. Попрактикуйте медитации, это поможет вам разгрузить свое эмоциональное состояние. Также будет полезным времяпрепровождение с семьей.

Космический совет: позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии.

♉ Тельцы

Тельцы, звезды настоятельно советуют вам прислушаться к себе. Чего хочет ваша душа, но противится этому разум? Отбросьте сомнения и двигайтесь вперед навстречу к мечте. Доверьтесь себе, чтобы достичь того, что вы когда-то считали невозможным.

Космический совет: поверьте в свои силы.

♊ Близнецы

Ваше творческое начало не всегда должно спасать мир. Иногда оно просто должно спасти вас. Погрузитесь обратно в поток своего творческого сознания. Выражайте то, что желает быть выраженным через вас, не осуждая и не препятствуя этому процессу, и не позволяя своему логическому уму встать на пути, Близнецы.

Космический совет: активизируйте свое творческое начало.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♋ Раки

Наша жизнь движется по спирали, и обстоятельства будут повторяться до тех пор, пока мы не усвоим уроки, Раки. Звезды призывают вас отпустить старую историю и перерезать нити там, где это необходимо. Не позволяйте одиночеству стать причиной повторения старых моделей поведения.

Космический совет: обрежьте нити там, где это необходимо.

♌ Львы

Действительно ли вы готовы повысить перейти на новый этап в жизни? Вселенная хочет проверить, насколько вы привержены росту. Также звезды советуют не оглядываться, и уже тем более не возвращаться назад, а двигаться только вперед, Львы. Если уже так произошло, и вы, например, сошлись с кем-то из прошлого, то измените правила.

Космический совет: измените старые правила, задайте новый тон.

♍ Девы

Сегодня звезды призывают вас расширить для себя определение слова «изобилие». Быть в состоянии трепета и удивления, а также узнавать, как жизнь осыпает вас любовью, светом и изобилием в данный момент. Не забудьте поделиться своим урожаем с теми, кто участвует в вашем пути.

Космический совет: будьте в состоянии благодарности за все, что происходит в вашей жизни.

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♎ Весы

Сделайте себе одолжение — расслабьтесь, Весы. Найдите минутку, чтобы обдумать все, что произошло с вами за последние несколько месяцев. Звезды подсказывают — вы находитесь на пути самосовершенствования и становитесь той версией себя, которую представляли себе давным-давно.

Космический совет: вы уже на пути развития — не останавливайтесь на достигнутом.

♏ Скорпионы

Не позволяйте своим страхам мешать ощутить длину и ширину собственного творческого потенциала. Итак, примите бескомпромиссную политику со своим видением в новую фазу. Энергия растущей Луны побуждает вас к движению вперед, Скорпионы.

Космический совет: гоните прочь из мыслей страхи и сомнения — они мешают раскрепоститься вашей личности.

♐ Стрельцы

Не всегда все получается именно так, как мы хотим. Воспринимайте то, что происходит прямо сейчас как испытание. Все происходит для вашего высшего блага. Все обязательно получится, но только для этого нужно свое время, Стрельцы.

Космический совет: всему свое время, будьте терпеливыми.

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♑ Козероги

Ваша способность плыть по течению позволит вам без усилий освободить место для нового в вашей жизни. Но торопиться некуда, Козероги. Звезды советуют сконцентрироваться на настоящем. Давно ли вы проводили время с семьей? Пора уделить время близким.

Космический совет: сконцентрируйтесь не на будущем, а на настоящем.

♒ Водолеи

Не слишком беспокойтесь о том, чтобы показаться перед кем-то дураком. Не слишком беспокойтесь о том, как вас оценят за старания. Будьте собой в любой ситуации и знайте, Водолеи. Когда дело доходит до сердечных дел, позвольте себе рискнуть. Вы находитесь в этом мире для того, чтобы жить без сожалений!

Космический совет: сделайте для себя установку — жить нужно без сожалений.

♊ Рыбы

Рыбы, выдохните тревогу и вдохните любовь. Прислушайтесь к голосу мудрости внутри себя, который напоминает вам, что пора наполнить и свою собственную чашу позитивными эмоциями. Также звезды предупреждают, если у вас есть определенные места, которые кажутся «слишком тяжелыми», то лучше пока их избегать.

Космический совет: выдохните тревогу и вдохните любовь.

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