Сотрудники МЧС получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
| Происшествия 11
ВСУ вновь показывают свою бесчеловечность, нанося удары по мирным жителям и тем, кто пытается их спасти.
В Петровском районе Донецка от рук украинских националистов пострадали сотрудники экстренных служб региона. Восемь работников МЧС получили ранения от украинских ракет.
15:22 Число пострадавших спасателей увеличилось до десяти.
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