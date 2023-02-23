Сотрудники МЧС получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11

ВСУ вновь показывают свою бесчеловечность, нанося удары по мирным жителям и тем, кто пытается их спасти.

Сотрудники МЧС получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

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В Петровском районе Донецка от рук украинских националистов пострадали сотрудники экстренных служб региона. Восемь работников МЧС получили ранения от украинских ракет.

15:22 Число пострадавших спасателей увеличилось до десяти.

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