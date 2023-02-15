Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Матвиенко назвала взрывы газопроводов неприкрытым актом государственного терроризма.

Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП

Фото: www.globallookpress.com / Trond Larsen Expressen Tt

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Тема:
Северный поток

Совет Федерации предложит МИД России инициировать международное расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее решение Совфед принял 15 февраля.

«Предлагаю обратиться в МИД и инициировать независимое международное расследование», — заявил во время заседания глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Его предложение поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко, назвав взрывы «Северных потоков» неприкрытым актом государственного терроризма.

Поводом для обращения в МИД РФ стала публикация расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором говорится, что диверсию на газопроводах осуществили США с помощью Норвегии под прикрытием учений НАТО. Мотивом Вашингтона Херш назвал стремление вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Накануне в Госдуму внесли проект обращения к Совету Безопасности ООН о проведении международного расследования диверсии на «Северных потоках». В документе говорится, что ООН должно дать правовую оценку этой «чудовищной диверсии» и привлечь к ответственности ее заказчиков и исполнителей.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские официальные лица фактически признают свою причастность к диверсиям на российских газопроводах. По словам министра, в Вашингтоне с удовольствием говорят о том, что разрушили мощный альянс, который десятилетиями создавали Россия и Германия, в итоге чего Берлин лишился российского газа.

Лавров отметил, что Белый дом не хочет допустить нового сближения Германии и России, так как дружба между русскими и немцами стала «костью в горле» для американцев, возомнивших себя «главным гегемоном» на планете, с которым никто не смеет конкурировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сеймур Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков» и заявил, что этот теракт станет для США «выстрелом в ногу».

Тема:
Северный поток
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🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

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