МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Пекин выступает за возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.

МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Соответствующий документ опубликовал МИД КНР.

Так, Пекин выступает за уважение независимости всех стран, соблюдение норм международного права и прекращение односторонних санкций. Страна призывает мировое сообщество отказаться от менталитета холодной войны. Также государство обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС) и снижение рисков ядерного конфликта.

Китай выступает за прекращение боевых действий и за возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом. Помимо этого Пекин призвал обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.

Впрочем, Штаты отнеслись к позиции КНР скептически. За океаном не верят, что подобная инициатива сыграет роль конструктивизма. Так считает представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль», — сказал Прайс в рамках брифинга.

Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, в свою очередь, что Вашингтон не станет говорить Киеву, как договариваться с Москвой.

«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как это (конфликт вокруг Украины — Прим. ред.) завершится», — заявил Салливан в эфире CNN.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие компании войдут в новый пакет санкций США против России.

Тема:
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