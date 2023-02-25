«Мой ангелочек»: Орлова показала фото спящей новорожденной дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Певица Орлова показала фото спящей новорожденной дочери

«Мой ангелочек»: Орлова показала фото спящей новорожденной дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица любит делиться с подписчиками фотографиями малышки.

Телеведущая и певица Ольга Орлова с рождением дочери Анны стала более открыта к публике. Она часто делится снимками ребенка. На днях знаменитость в социальной сети опубликовала новое фото. На нем девочке почти три недели.

«Мой ангелочек», — подписала фото дочери Орлова.

хочу в отпускхочу в отпуск. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

На кадре малышка спит. Лицо ее певица закрыла картинкой. По-видимому, она не готова еще знакомить публику так близко с дочкой. Но это никак не смутило ее подписчиков, они восхитились маленькой Анной. Многие уверены, что девочка вырастет настоящей красавицей.

Орлова стала мамой 6 февраля. Девочка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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