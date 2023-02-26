Пластический хирург объяснил странный шрам на лице Пугачевой: что она сделала?

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 216

Пластический хирург Вдовин объяснил появление шрама на лице Пугачевой

Пластический хирург объяснил странный шрам на лице Пугачевой: что она сделала?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Недавно певицу заметили на концерте в Израиле с изрядно помятым лицом. Очередная пластика или возрастное?

Сбежавшая из России Алла Пугачева воспользовалась услугами пластического хирурга, после чего у нее появился шрам на лице. Такое мнение выразил пластический хирург Александр Вдовин.

«Скорее всего, мы видим последствие проведения косметологических процедур. Возможно она прибегла к аппаратным методикам или сделала трансконъюнктивально нижнюю блефаропластику. Во втором случае, с помощью прокола ей вытащили жировые отложения в данной области, а теперь идет заживление», — цитирует Woman.ru слова эксперта.

С характерным следом под глазом Аллу Борисовну заметили на концерте в Израиле. Помимо косметического происхождения, у этого «шрама» может быть и другая причина. Вдовин отметил, что такое состояние кожи характерно при проблемах с почками. Возможно, у Пугачевой просто появились отеки.

К слову, если Примадонна все же прибегла к процедурам красоты, то ей это влетело в копеечку. По словам Александра Вдовина, одна такая процедура, которую могла сделать Пугачева, стоит от 85 до 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о какой болезни может говорить хриплый голос Аллы Пугачевой.

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