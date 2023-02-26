Что известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля

Знаменитый детский хирург Леонид Рошаль попал в больницу в Москве. Как 5-tv.ru рассказали в пресс-службе Нацмедпалаты, госпитализация Леонида Михайловича была плановой. Ранее врачи диагностировали ему хроническую болезнь сустава, и его необходимо было заменить.

По последним данным, операция прошла успешно, но Рошаль пока находится в больнице.

«У Леонида Михайловича была плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо», — сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

Изначально в СМИ появилась информация, что знаменитый хирург попал в реанимацию из-за болезни Паркинсона и кисты в головном мозге, однако это оказалось фейком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя отец Киркорова после госпитализации.