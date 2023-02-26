Что известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 520

Накануне появилась информация о том, что хирург оказался в реанимации. Что случилось на самом деле?

Что известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый детский хирург Леонид Рошаль попал в больницу в Москве. Как 5-tv.ru рассказали в пресс-службе Нацмедпалаты, госпитализация Леонида Михайловича была плановой. Ранее врачи диагностировали ему хроническую болезнь сустава, и его необходимо было заменить.

По последним данным, операция прошла успешно, но Рошаль пока находится в больнице.

«У Леонида Михайловича была плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо», — сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

Изначально в СМИ появилась информация, что знаменитый хирург попал в реанимацию из-за болезни Паркинсона и кисты в головном мозге, однако это оказалось фейком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя отец Киркорова после госпитализации.

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