«Я просто вся истекаю кровью»: экс-участнице «Дома-2» Яне Африкантовой разбили голову

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Полина Долгова
Полина Долгова 106

Звезда «Дома-2» Африкантова получила по голове в московском ночном клубе

Фото, видео: Instagram* / berry_yana; / ВКонтакте / club159819477; 5-tv.ru

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ЧП произошло в одном из ночных московских клубов, куда девушка пошла вместе с подружкой.

Экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» Яне Африкантовой разбили голову в ночном клубе. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram*, опубликовав историю, где истекает кровью и плачет.

Девушка отправилась в ночной клуб вместе с подругой, но веселье закончилось плачевно. Блондинка заявила, что к ней подошла неизвестная девушка и ударила Африкантову по голове. После чего у Яны началось сильное кровотечение и головокружение.

«Я просто вся истекаю кровью. Посмотрите, у меня все волосы в крови. Просто…», — рыдала Африкантова на камеру.

Яна Африкантова попала в телевзионное реалити-шоу по стопам своей родственницы — Марины.

Похоже сейчас Африкантовы переживают не самые лучшие времена. Сначала мама Марины и бабушка Яны — Татьяна Владимировна попала в больницу с серьезной травмой головы. Она разбилась на скутере в Туапсе. Потом Марина рассказала о разводе с мужем, с которым прожила шесть лет. Причина расставания: Роман променял ее на более молодую подругу из их компании — Татьяну Мусульбес и улетел к ней на Бали. Теперь племянница Марины — Яна попала в неприятную ситуацию в клубе, где отдыхала с подругой Настей.

«У меня отсюда и досюда жжет, я не знаю, у меня такое впервые в жизни, но я считаю, что это ненормально. Я же просто пошла с подружкой в клуб», — выла девушка в камеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Антон Гусев раскрыл подробности предстоящей операции.

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