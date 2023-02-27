«Я просто вся истекаю кровью»: экс-участнице «Дома-2» Яне Африкантовой разбили голову

ЧП произошло в одном из ночных московских клубов, куда девушка пошла вместе с подружкой.

Экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» Яне Африкантовой разбили голову в ночном клубе. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram*, опубликовав историю, где истекает кровью и плачет.

Девушка отправилась в ночной клуб вместе с подругой, но веселье закончилось плачевно. Блондинка заявила, что к ней подошла неизвестная девушка и ударила Африкантову по голове. После чего у Яны началось сильное кровотечение и головокружение.

«Я просто вся истекаю кровью. Посмотрите, у меня все волосы в крови. Просто…», — рыдала Африкантова на камеру.

Яна Африкантова попала в телевзионное реалити-шоу по стопам своей родственницы — Марины.

Похоже сейчас Африкантовы переживают не самые лучшие времена. Сначала мама Марины и бабушка Яны — Татьяна Владимировна попала в больницу с серьезной травмой головы. Она разбилась на скутере в Туапсе. Потом Марина рассказала о разводе с мужем, с которым прожила шесть лет. Причина расставания: Роман променял ее на более молодую подругу из их компании — Татьяну Мусульбес и улетел к ней на Бали. Теперь племянница Марины — Яна попала в неприятную ситуацию в клубе, где отдыхала с подругой Настей.

«У меня отсюда и досюда жжет, я не знаю, у меня такое впервые в жизни, но я считаю, что это ненормально. Я же просто пошла с подружкой в клуб», — выла девушка в камеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Антон Гусев раскрыл подробности предстоящей операции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ