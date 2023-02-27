Творцы уделили особое внимание взаимодействию воды и воздуха — двух основных гарантов жизни и развития человека.

В Санкт-Петербурге открылась выставка современных художников школы живописи Романа Ляпина под названием «Открывая горизонты». Ее организовали в галерее «Краски жизни». Как замечают профессионалы, экспозиция имеет все шансы стать самым ярким культурным событием города в 2023 году.

«На выставке „Открывая горизонты“ очень много ярких полотен разного абсолютно формата: большого формата, формата поменьше. Но уверяю любителей изобразительного искусства, что это очень яркие, очень запоминающиеся полотна. Я уверен, что выставка „Открывая горизонты“ — это выставка, которая оставит след в художественной жизни Петербурга», — прокомментировал художник Иван Вялков.

Посетить выставку, на которой представлены работы 12 выдающихся художников — Богатовой Екатерины, Борисовского Александра, Винокуровой Виктории, Вялкова Ивана, Гусевой Фаины, Гурко Екатерины, Ерохиной Екатерины, Ковбенко Ларисы, Никольской Дины, Ростуновой Марии, Устюжанина Максима и Шокурова Станислава, — сможет любой желающий. Все деятели работают в разных направлениях и создают яркие образы в узнаваемом индивидуальном стиле, которые становятся интерпретацией классических изобразительных традиций. Все резиденты живут и работают в Санк-Петербурге или Ленинградской области.

«Я думаю, что сама идея создания этой школы была в том, чтобы каждый почувствовал себя так, будто он прыгает с трамплина и взлетает. А когда ты взлетаешь чуть выше, то и горизонты видишь чуть дальше», — прокомментировал название выставки создатель школы Роман Ляпин.

«Открывая горизонты»: в Петербурге стартовала выставка школы живописи Романа Ляпина 1/3 5-tv.ru 2/3 3/3 5-tv.ru

На выставке будут представлены 50 живописных работ, 10 из них — большого формата. Все они были написаны художниками в ходе обучения. Картины продемонстрируют трансформацию разных аспектов жизни и невероятные природные явления: рассветы, туманы, городские пейзажи, измененные временами года. Основными мотивами выставки станут вода и воздух, их взаимодействие. Художники продемонстрируют их на полотнах в виде водоемов, капель дождя или пота, мокрого асфальта.

Организаторы выставки отмечают, что галерея «Краски жизни» была выбрана местом проведения не просто так. Они считают что площадка представляет собой современное и модное пространство, которому чужды ограничения по определенным направлениям живописи. Галерея будто помогает широкой аудитории понять и почувствовать основные тенденции современного искусства.

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