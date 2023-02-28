В Кремле анонсировали серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящей коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе мероприятия состоится серьезный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Значение ФСБ в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В заявлении Песков отметил, что часть заседания будет проходить в открытом формате. Однако выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии Путина пройдет за закрытыми дверями, добавил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал инцидент с временным ограничением полетов в Петербурге.