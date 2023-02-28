В Кремле анонсировали серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 52

Роль Федеральной службы безопасности в кризисное время сложно переоценить.

В Кремле анонсировали серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящей коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе мероприятия состоится серьезный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Значение ФСБ в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В заявлении Песков отметил, что часть заседания будет проходить в открытом формате. Однако выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии Путина пройдет за закрытыми дверями, добавил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал инцидент с временным ограничением полетов в Петербурге.

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Склад загорелся на площади более 1600 квадратных метров в Ульяновске
14:22
БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией в Подмосковье
14:16
«Манипуляция массами»: зачем США готовят провокацию со смертельными химикатами на Украине
14:13
В Госдуме раскрыли планы Китая на медленное ослабление Запада
14:00
Переломы и сплошные отеки: врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей в ДТП на трассе М-11
13:52
В Кремле анонсировали серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица