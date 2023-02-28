РФ готовит заявление по теракту на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20
Россия представит «беспристрастную картину» инцидента с СП на встрече глав МИД G20
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
В ведомстве отметили, что деструктивная линия США и их союзников ставит мир на грань катастрофы.
Россия готовит заявление по теракту на «Северных потоках» в сентябре прошлого года на встрече глав МИД G20. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
«РФ на встрече глав МИД „Двадцатки“ представит беспристрастную картину произошедшего с „Северными потоками“ в зоне ответственности ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что деструктивная линия США и их союзников поставила мир на грань катастрофы, а от их попыток кражи сырьевых ресурсов страдает вся планета.
Китайские журналисты детально реконструировали теракт, совершенный в сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. В специально созданном ролике они восстановили ход подготовки и саму диверсию, назвав ее заказчиков и исполнителей — вплоть до конкретных фамилий. Авторы ролика прямо обвиняют в совершении теракта Норвегию и США.
В основу видеоролика легло расследование журналиста Сеймура Херша. Он также безапелляционно заявлял, что за диверсией стоят спецслужбы США и Норвегии, а глава Белого Дома — Джо Байден не просто был в курсе, а лично одобрил атаку.
Ранее эколог Тимур Усманов в комментарии 5-tv.ru рассказал, как и когда европейцы ощутят на себе последствия подрывов «Северных потоков».
- 28 февр
- Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
- 27 февр
- Хроника теракта: в Китае наглядно показали, кто и как взорвал «Северный поток»
- 27 февр
- Ученые: диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению Балтийского моря
- 27 февр
- Глава МИД Венгрии назвал подрывы ниток «Северных потоков» терактом
- 27 февр
- В Венгрии взрывы на «Северных потоках» назвали терактом: «Это скандально»
- 25 февр
- Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ
- 24 февр
- Журналист Херш: Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков»
- 24 февр
- Журналист Херш озвучил цель США при подрыве «Северных потоков»
- 23 февр
- «Материальные и энергетические потери»: как ФРГ пострадала из-за взрывов на СП
- 23 февр
- ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках»
Читайте также
63%
0.72 79.62
0.05
Нашли ошибку?