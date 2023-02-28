РФ готовит заявление по теракту на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Россия представит «беспристрастную картину» инцидента с СП на встрече глав МИД G20

РФ готовит заявление по теракту на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

В ведомстве отметили, что деструктивная линия США и их союзников ставит мир на грань катастрофы.

Россия готовит заявление по теракту на «Северных потоках» в сентябре прошлого года на встрече глав МИД G20. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

«РФ на встрече глав МИД „Двадцатки“ представит беспристрастную картину произошедшего с „Северными потоками“ в зоне ответственности ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что деструктивная линия США и их союзников поставила мир на грань катастрофы, а от их попыток кражи сырьевых ресурсов страдает вся планета.

Китайские журналисты детально реконструировали теракт, совершенный в сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. В специально созданном ролике они восстановили ход подготовки и саму диверсию, назвав ее заказчиков и исполнителей — вплоть до конкретных фамилий. Авторы ролика прямо обвиняют в совершении теракта Норвегию и США.

В основу видеоролика легло расследование журналиста Сеймура Херша. Он также безапелляционно заявлял, что за диверсией стоят спецслужбы США и Норвегии, а глава Белого Дома — Джо Байден не просто был в курсе, а лично одобрил атаку.

Ранее эколог Тимур Усманов в комментарии 5-tv.ru рассказал, как и когда европейцы ощутят на себе последствия подрывов «Северных потоков».

Тема:
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