Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) взять под особый контроль российско-украинскую границу и поставить там заслон для диверсионных групп противника.

«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил РФ и Росгвардии. И ваша задача поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — заявил Путин на коллегии ФСБ.

Президент отметил необходимость более четкой отладки системы пропуска через границу беженцев, воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.

Также глава государства поручил постоянно контролировать объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия оружейного и энергетического комплексов.

Президент отметил, что за прошлый год количество преступлений террористического характера в России заметно выросло. Это связано с действиями киевского режима и «коллективного Запада», который использует своих «старых друзей» — радикалов, экстремистов и террористов из подпольных ячеек на территории страны. Российской стороне необходимо эффективно ответить на эти вызовы, подчеркнул Путин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент примет участие в предстоящей коллегии ФСБ, в рамках которой заслушает доклад директора службы Александра Бортникова за закрытыми дверями.