Экономия до 45 минут: Собянин рассказал о главных плюсах новой БКЛ в Москве

Теперь время поездки от станции «Рижская» до «Сокольников» сократилось с 17 до трех минут. Пассажиры точно будут довольны!

Сегодня состоялось грандиозное открытие Большой кольцевой линии московского метро. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ позволит пассажирам экономить в пути до 45 минут в день. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также, по словам управленца, БКЛ серьезно улучшит работу транспортной системы столицы. Большая кольцевая линия позволит прокладывать более короткие маршруты и тратить на передвижение по городу меньше времени.

БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.

Последний открытый участок кольца включил в себя девять станций: Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы.