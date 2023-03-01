Собянин: самые современные поезда ожидают москвичей на БКЛ

На только что открывшейся кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы запустят исключительно новые российские поезда «Москва-2020». Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин на церемонии открытия.

По его словам, всего по БКЛ запустят примерно сто новых российских поездов. Более того, все они будут соответствовать лучшим стандартам вагоностроения.

Новыми составами будут управлять свыше 500 специалистов

«Они прошли спецобучение в корпоративном университете транспортного комплекса столицы», — заявил Собянин.

Всего на БКЛ три электродепо, 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что затраты на строительство БКЛ уже окупились: за время строительства Большой кольцевой линии рядом со станциями появились новые жилые массивы и рабочие места, что и позволило городу и федеральному центру вернуть вложенные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на нескольких станциях БКЛ в Москве заработала пилотная сеть 5G.