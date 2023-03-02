Лепс об уходе Нагиева из большинства проектов: «Я не могу залезть ему в голову»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Легенда российского шоу-бизнеса не стал осуждать своего звездного коллегу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Музыкант и певец, народный артист РФ Григорий Лепс прокомментировал уход Дмитрия Нагиева с должности ведущего многих проектов. Последним отказом, кстати, стала премия «МУЗ ТВ — 2022», которая пройдет летом 2023-го. Впрочем, Лепс не стал судить коллегу по сцене.

«Это его личное дело! Не знаю, я не могу залезть ему в голову, я не экстрасенс», — прокомментировал вопросы журналистов исполнитель.

После этого Лепс, как колдун, демонически рассмеялся и попрощался с прессой.

Дмитрий Нагиев за последние месяцы отказался от участия в большинстве своих самых прибыльных и узнаваемых проектов, где он был ведущим или приглашенной звездой. Сам ведущий и артист объяснял это усталостью от работы и желанием попробовать себя в чем-то новом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дмитрий Нагиев устал быть секс-символом.

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