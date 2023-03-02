В США признали поражение Вашингтона на фоне политики России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

The Spectator: Вашингтон потерпел поражение от России

В США признали поражение Вашингтона на фоне политики России

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Спецоперация

В мировом сообществе есть те, кто хочет положить конец западной гегемонии.

В Штатах признали поражение Вашингтона перед Россией. Об этом сообщает издание The Spectator. Обозреватели отметили, что никто, «кроме откровенных сателлитов США», не пошел против РФ.

«И это уже можно считать поражением Вашингтона», — говорится в материале.

Также отмечено, что в марте прошлого года 25 африканских государств не проголосовали за антироссийскую резолюцию ООН или воздержались. При этом Запад всячески пытался надавить на них. Кроме того, североафриканские государства помогли российской стороне. В частности, Марокко, Тунис, Алжир и Египет импортировали дизельное топливо и химикаты России, тем самым компенсировав экономический эффект санкций Запада.

«Как выразился на прошлой неделе экс-посол Индии в России Варма: «Мы не приняли западную трактовку конфликта», — приводятся слова дипломата в статье.

На фоне спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины страны Североатлантического альянса стали помогать неонацистам вооружениями и финансами. Однако у России тоже нашлись сторонники. И их значительно больше, чем тех, кто пока еще придерживается агрессивной стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая страна проголосовала за вступление в НАТО.

Тема:
Спецоперация
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