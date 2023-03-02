Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино ВСУ
Вооруженные силы РФ наносят ответные удары.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел украинской стороны. В результате атаки ВСУ есть пострадавшие. Об это в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь», — сообщил Старовойт.
Губернатор региона отметил, что согласно предварительным данным, есть пострадавшие. На месте начали работу спасательно-силовые службы, они выполняют работу по своевременному оказанию помощи.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал о проникновении диверсионно-разведывательной группы с Украины в Брянскую область. Диверсанты обстреляли автомобиль и взяли заложников. Пленных держат в магазине на территории Климовского района в селе Любечане.
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