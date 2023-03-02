Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 173

Вооруженные силы РФ наносят ответные удары.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино ВСУ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел украинской стороны. В результате атаки ВСУ есть пострадавшие. Об это в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь», — сообщил Старовойт.

Губернатор региона отметил, что согласно предварительным данным, есть пострадавшие. На месте начали работу спасательно-силовые службы, они выполняют работу по своевременному оказанию помощи.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал о проникновении диверсионно-разведывательной группы с Украины в Брянскую область. Диверсанты обстреляли автомобиль и взяли заложников. Пленных держат в магазине на территории Климовского района в селе Любечане.

Тема:
Спецоперация
2 мар
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
2 мар
Излишнее гостеприимство: отношение к украинским беженцам в Германии ухудшилось
2 мар
Минобороны: российские войска уничтожили танк ВСУ новым артиллерийским снарядом
2 мар
В США признали поражение Вашингтона на фоне политики России
2 мар
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку отправить данные разведке ВСУ
2 мар
Марочко: ВСУ в Артемовске устроили перестрелку со своими подразделениями
2 мар
Боррель призвал страны ЕС выделить Украине миллиард евро на оружие
2 мар
Боевики ВСУ понесли небоевые потери из-за некачественных снарядов
2 мар
США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая
2 мар
«Привет с передовой»: российские танкисты укрылись в воронке от снаряда и спаслись
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в Теткино
13:55
ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском
13:54
Вся правда о смертельном ДТП с Анной Большовой: кто виноват?
13:47
В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов
13:42
КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев
13:38
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сейчас читают

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
«Очень сложная травма»: Андрей Разин получил инвалидность
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица