В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 273

В результате обстрела автомобиля группой диверсантов был ранен десятилетний ребенок.

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами

Фото: REUTERS / Marko Djurica

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы с территории Украины в Климовский район региона. Он добавил, что диверсантами был обстрелян автомобиль.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля», — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

Богамаз отметил, что обстрел ДРГ привел к смерти одного из жителей населенного пункта. Кроме того известно, что украинские диверсанты ранили десятилетнего ребенка.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что в Брянской области идет боестолкновение с диверсантами с Украины. Предварительно, в плен взяты несколько человек. Заложников держат в магазине села Любечане.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев не причастен к атакам по Российской Федерации. Он объяснил, что Украина ведет оборонительную войну, с целью «деоккупации» своих территорий. Однако пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что в Москве не верят Подоляку.

28 февраля беспилотные летательные аппараты появились сразу в пяти регионах России: Адыгее, Белгороде, Брянской области, в Краснодарском крае и Подмосковье. В Минобороны рассказали, что в Краснодарском крае и Республике Адыгея дроны преследовали цель атаковать объекты гражданской инфраструктуры в ночное время суток, но инициатива была пресечена силами радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Подмосковье.

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