Будут ли отменять ЕГЭ из-за выхода РФ из Болонской системы?

Выпускники все равно будут сдавать экзамены после окончания школы. Но какие?

После отказа России от Болонской системы образования отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется, такое даже не обсуждается. Об этом сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пятницу. Он отметил, что ЕГЭ никогда не считался элементом Болонской системы.

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», — сказал Музаев.

К слову, около недели назад российский лидер Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов (Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области — Прим. ред.) в систему образования России. Это значит, что полученные на этих территориях аттестаты, дипломы, научные степени и звания — будут признаны в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет выпускников на ЕГЭ в этом году. Известно, что обязательными для сдачи являются русский язык и математика, после этого выдается аттестат о среднем общем образовании.