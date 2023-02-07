ЕГЭ в 2023 году: что ждет выпускников

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Игорь Рязов
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Экзамен для школьников в этом году пройдет в три этапа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ

ЕГЭ в России является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году. Сейчас включает в себя следующие предметы.

  • Русский язык;
  • Математика;
  • Иностранные языки;
  • Физика;
  • Химия;
  • Биология;
  • География;
  • Литература;
  • История;
  • Обществознание;
  • Информатика и КТ.

Крайний срок подачи заявления на участие в ЕГЭ в 2023 году — 1 февраля. Экзамен пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 19 апреля; основной — с 26 мая по 1 июля; дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Обязательными для сдачи являются русский язык и математика — они нужны для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускник должен будет выбрать, какой экзамен по математике сдавать — базовый или профильный. Остальные предметы можно сдавать по выбору.

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