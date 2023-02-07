ЕГЭ в 2023 году: что ждет выпускников
Экзамен для школьников в этом году пройдет в три этапа.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
ЕГЭ в России является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году. Сейчас включает в себя следующие предметы.
- Русский язык;
- Математика;
- Иностранные языки;
- Физика;
- Химия;
- Биология;
- География;
- Литература;
- История;
- Обществознание;
- Информатика и КТ.
Крайний срок подачи заявления на участие в ЕГЭ в 2023 году — 1 февраля. Экзамен пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 19 апреля; основной — с 26 мая по 1 июля; дополнительный — с 6 по 19 сентября.
Обязательными для сдачи являются русский язык и математика — они нужны для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускник должен будет выбрать, какой экзамен по математике сдавать — базовый или профильный. Остальные предметы можно сдавать по выбору.
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