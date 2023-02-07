ЕГЭ в 2023 году: что ждет выпускников

ЕГЭ в России является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году. Сейчас включает в себя следующие предметы.

Русский язык;

Математика;

Иностранные языки;

Физика;

Химия;

Биология;

География;

Литература;

История;

Обществознание;

Информатика и КТ.

Крайний срок подачи заявления на участие в ЕГЭ в 2023 году — 1 февраля. Экзамен пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 19 апреля; основной — с 26 мая по 1 июля; дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Обязательными для сдачи являются русский язык и математика — они нужны для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускник должен будет выбрать, какой экзамен по математике сдавать — базовый или профильный. Остальные предметы можно сдавать по выбору.