В США идею Запада «лишить» Россию Крыма назвали глупой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Американский журналист Эндрю Наполитано назвал глупой идею Запада отнять у России Крым

В США идею Запада «лишить» Россию Крыма назвали глупой

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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По мнению журналиста Эндрю Наполитано, «освободить» Крым от России — это то же самое, что убрать американцев из Техаса.

Идею Запада лишить Россию Крыма является глупой. Такое мнение выразил американский журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, «освободить» Крым от России — это то же самое, что убрать американцев из Техаса. Также Наполитано посчитал, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — одно из самых рациональных за последнее время. Американец согласился со словами российского лидера, что за украинским конфликтом стоит коллективный Запад.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что киевский режим продолжает строить планы по силовому захвату Крыма, а Вашингтон тем временем желает заработать на так называемой «крымской кампании» дополнительные очки перед президентскими выборами.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные предотвратили попытку атаки крымских объектов со стороны Вооруженных сил Украины.

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