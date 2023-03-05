В США заявили о ликвидации самых боеспособных подразделений ВСУ в Артемовске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске

В США заявили о ликвидации самых боеспособных подразделений ВСУ в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинский кризис

Украинские офицеры пожаловались американским журналистам на плохое взаимодействие войск в почти окруженном городе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько наиболее подготовленных подразделений в боях за Артемовск (Бахмут). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

В публикации говорится, что украинские части в Артемовске имеют разные уровни подготовки, и это мешает их взаимодействию друг с другом. К примеру, один из украинских командиров пожаловался, что его позиции захватили, так как находящийся рядом батальон добровольцев покинул район дислокации без предупреждения.

Аналитики из Американского института изучения войны ранее пришли к выводу, что российские войска в Артемовске имеют позиционное преимущество, тогда как ВСУ готовятся отступать. Из анализа следует, что украинские подразделения будут отходить из восточной части Артемовска.

В свою очередь портал 19FortyFive опубликовал мнение бывшего подполковника американской армии Даниэля Дэви, который считает, что потеря Артемовска ослабит ВСУ и негативно скажется на попытках украинских боевиков атаковать превосходящие силы России, которая уже подготовила рубежи обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешский генерал Андор Шандор признал сокрушительной тактику российских войск в Донбассе и заявил, что у Украины нет шанса отвоевать потерянные территории.

Тема:
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