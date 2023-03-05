После потери Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет недостаточная мощь войск для наступления. Об этом порталу 19FortyFive заявил бывший подполковник американской армии Даниэль Дэвис.

«Только время покажет, насколько дорого ВСУ обойдется потеря Бахмута (украинское наименование Артемовска — Прим. ред.), но что можно сказать точно, так это то, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть», — сказал Дэвис.

Он добавил, что украинские военные потери обязательно скажутся на попытках украинских боевиков атаковать превосходящие силы РФ, которая уже подготовила рубежи обороны.

До этого сообщалось, что оставшиеся в Артемовске ВСУ лишены путей снабжения. Также военные эксперты отмечали, что на некоторых участках фронта боевикам Украины не хватает продовольствия и воды. Кроме того, в ближайшее время радикалы не получат новых поставок.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с февраля прошлого года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

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