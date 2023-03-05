Гармаш объяснил успех фильма «Чебурашка» в прокате

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Сергей Гармаш прокомментировал успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Гармаш объяснил успех фильма «Чебурашка» в прокате

Фото: Кадр из к/ф « Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 г.

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Актер поделился эмоциями от работы над самой кассовой российской картиной.

Фильм «Чебурашка» получился семейным кино, успех которого наглядно демонстрирует количество посмотревших его зрителей. Об этом заявил исполнитель главной роли в картине, народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал Гармаш РИА Новости.

Актер добавил, что ему понравился процесс съемок фильма, который, по его словам, проходил интересно и профессионально — к работе над картиной была привлечена прекрасная творческая группа, а съемки проходили в Сочи и Кисловодске.

В свою очередь актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее буквально в пух и прах разнес «Чебурашку», заявив, что фильм отрицательно влияет на формирование мировоззрения у ребенка.

По словам Певцова, в картине нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, а, кроме того, в нем прослеживается трансгуманистическая идеология.

Также актер и политик сравнил фильм с отравленной конфетой в красивой обертке и отметил, что в «Чебурашке» больше западного, чем российского, но этого многие не замечают.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более пяти миллиардов рублей. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, а роли исполнили известные актеры: Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как кинокритик Сергей Сычев объяснил успех в российском прокате фильма «Чебурашка».

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