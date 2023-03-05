Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Канцлер ФРГ Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта

Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик заявил, что западные партнеры не намерены принимать какие-либо решения по урегулированию ситуации за Украину.

Запад готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но только после завершения конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN.

«Мы готовы организовать определенного рода гарантии безопасности для этой страны после наступления мира. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что страны Запада не намерены принимать какие-либо решения по урегулированию конфликта за Украину.

Накануне телеканал ZDF сообщил, что президент США Джо Байден поблагодарил Шольца за помощь Киеву во время визита немецкого канцлера в Вашингтон. Хозяин Белого дома особо отметил то, что немцы, несмотря на все трудности, «отвернулись от российских энергетических ресурсов». Шольц, в свою очередь, заявил, что очень рад быть полезным для Белого дома, и поблагодарил Байдена за прием.

При этом в Бундестаге Шольца освистали и высмеяли после заявления о достижении Германией «энергетической независимости» от России и обещания увеличить расходы на оборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «секретном плане» Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с целью надавить на Украину и ускорить начало мирных переговоров с Россией.

-1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
Военный самолет Ту-22 сел в Пулково на дозаправку
22:46
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пожаловалась на беду: «Мне очень плохо»
22:31
Умер призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо
22:15
Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта
21:58
Юлия Ефременкова опубликовала фото с одним из недоношенных сыновей-близнецов
21:35
В США уличили Южную Корею в наживе на украинском конфликте

Сейчас читают

«Это большая трагедия»: поступок сына омрачил 85-летие Вячеслава Зайцева
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица