Российские силы не допустили засады ВСУ и освободили поселок в зоне СВО — видео

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В результате было уничтожено шесть украинских боевиков. С российской стороны потерь нет.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Засада в одном из зданий на окраине поселка в зоне СВО не помогла ВСУ остановить продвижение российских десантников. Разведка ВДВ сообщила о противнике нашей штурмовой группе. Подойдя к зданию, военные создали дымовую завесу и забросали его гранатами.

Понеся потери, украинские военные были вынуждены отступить, а поселок, где они укрывались, перешел под контроль российских сил. Всего, по данным Минобороны, было уничтожено шесть солдат ВСУ. С российской стороны потерь нет.

Тема:
Спецоперация
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