Что происходит в легких после отказа от курения? Ответ врача

Врач-пульмонолог Евгений Попов отмечает, чем дольше человек курит, тем меньше возможности организму восстановиться полностью.

Врачи и ученые постоянно говорят о том, что курение вредит здоровью человека. И только после отказа от вредной привычки легкие могут очиститься. Как долго и при каких условиях они восстанавливаются, рассказал aif.ru врач-пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к. м. н. Евгений Попов.

Длительное курение вызывает необратимые изменения в легких. Чем дольше человек курит, тем меньше у организма возможность восстановиться полностью. За очистку бронхов и легких отвечает мукоцилирный клиренс, который состоит из нескольких компонентов.

В первую очередь — это бронхиально-реснитчатый эпителий, который занимается выталкиванием частичек, попавших в бронхиальное дерево. Они имеют свойство постоянно сокращаться в определенном ритме по направлению к крупным бронхам и трахее. Если человек курит долго, то количество реснитчатых клеток уменьшается, они замещаются на другие.

Количество бокаловидных желез растет, они вырабатывают слизь — это второй компонент, который способствует чистке легких. Из-за процесса слизь становится более густой, и в ней задерживаются и размножаются бактерии. Все меньше вырабатываются вещества, выполняющие защитные свойства, например, секреторные иммуноглобулины, лизоцимы и некоторые другие, обладающие антибактериальным действием.

Когда человек отказывается от курения, у него обостряется кашель, появляется мокрота или увеличивается ее выделение. Примерно через шесть месяцев состояние бронхиального дерева и газообмен улучшается.

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Абсолютно любая сигарета вредна, она парализует реснички эпителия бронхов и способствует дополнительному повреждению. Кроме этого, в сигаретном дыме содержатся смолы, которые влияют на состояние слизи и активируют воспалительные процессы, повреждают сами бронхи и легкие, вследствие чего развиваются необратимые изменения вплоть до эмфиземы легких. Это заболевание приводит к уменьшению дыхательной поверхности легких, участвующей в газообмене: анатомия органа деформируется.

В заключении, Попов отмечает, что возможность полного восстановления органа зависит от стажа курения. А значит, бросать пагубную привычку следует как можно раньше.

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