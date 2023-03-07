Что происходит в легких после отказа от курения? Ответ врача

|
Полина Долгова
Полина Долгова 122

Врач: полное и качественное восстановление организма зависит от стажа курения

Что происходит в легких после отказа от курения? Ответ врача

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Schulz

Читайте нас в: Дзен Новости

Врач-пульмонолог Евгений Попов отмечает, чем дольше человек курит, тем меньше возможности организму восстановиться полностью.

Врачи и ученые постоянно говорят о том, что курение вредит здоровью человека. И только после отказа от вредной привычки легкие могут очиститься. Как долго и при каких условиях они восстанавливаются, рассказал aif.ru врач-пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к. м. н. Евгений Попов.

Длительное курение вызывает необратимые изменения в легких. Чем дольше человек курит, тем меньше у организма возможность  восстановиться полностью. За очистку бронхов и легких отвечает мукоцилирный клиренс, который состоит из нескольких компонентов. 

В первую очередь — это бронхиально-реснитчатый эпителий, который занимается выталкиванием частичек, попавших в бронхиальное дерево. Они имеют свойство постоянно сокращаться в определенном ритме по направлению к крупным бронхам и трахее. Если человек курит долго, то количество реснитчатых клеток уменьшается, они замещаются на другие.

Количество бокаловидных желез растет, они вырабатывают слизь — это второй компонент, который способствует чистке легких. Из-за процесса слизь становится более густой, и в ней задерживаются и размножаются бактерии. Все меньше вырабатываются вещества, выполняющие защитные свойства, например, секреторные иммуноглобулины, лизоцимы и некоторые другие, обладающие антибактериальным действием.

Когда человек отказывается от курения, у него обостряется кашель, появляется мокрота или увеличивается ее выделение. Примерно через шесть месяцев состояние бронхиального дерева и газообмен улучшается.

Читайте также

Рекомендации от врачей: как бросить курить и заодно сэкономить деньги

Абсолютно любая сигарета вредна, она парализует реснички эпителия бронхов и способствует дополнительному повреждению. Кроме этого, в сигаретном дыме содержатся смолы, которые влияют на состояние слизи и активируют воспалительные процессы, повреждают сами бронхи и легкие, вследствие чего развиваются необратимые изменения вплоть до эмфиземы легких. Это заболевание приводит к уменьшению дыхательной поверхности легких, участвующей в газообмене: анатомия органа деформируется.

В заключении, Попов отмечает, что возможность полного восстановления органа зависит от стажа курения. А значит, бросать пагубную привычку следует как можно раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, какие вредные привычки разрушают мозг и чем их заменить. Мнемонист Ягодкин объяснил, что нейронные связи после приема алкоголя не восстанавливаются.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
Стас Михайлов о своем отношении к моде: «Для меня этого понятия не существует»
1:00
Госдеп назвал условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года
0:45
За моральный вред: пассажиры опоздавших автобусов могут требовать компенсацию
0:29
Что происходит в легких после отказа от курения? Ответ врача
0:13
Мягко стелет: Стас Михайлов представил коллекцию постельного белья и пледов
23:43
Мог ли муж принести домой сифилис из бани? Ответ врача

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
«Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица