«Теперь понятно»: Захарова высмеяла Борреля за слова о протестах в Грузии

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Рита Миронова
Рита Миронова 20

Захарова иронично высказалась о вступлении США в ЕС после слов Борреля о беспорядках в Тбилиси

«Теперь понятно»: Захарова высмеяла Борреля за слова о протестах в Грузии

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

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Официальный представитель МИД РФ иронично предположила, почему США до сих пор не вступили в Евросоюз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова Борреля о протестах в Тбилиси. Председатель Европарламента ранее заявил, что закон об иноагентах, который и вызвал протесты, не соответствует ценностям Евросоюза и противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС, а также может негативно сказаться и на стране, и на ее жителях.

«Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе», — с юмором написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в США закон об иноагентах действует с 1938 года, и он достаточно жесткий.

Протесты в Грузии начались накануне. Принятый закон об иноагентах гласит, что СМИ и организации в стране, получающие финансирование из-за рубежа, должны быть внесены в специальный реестр. В столице Грузии Тбилиси местные жители собрались возле здания парламента. Участников несанкционированной акции, которых было больше тысячи человек, задерживали сотрудники полиции. Чтобы прекратить демонстрации, им пришлось применять против толпы слезоточивый газ и водометы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова обвинила США во вседозволенности из-за своей «исключительности».

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