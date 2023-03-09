Президент Польши назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках»
Президент Польши Дуда: уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы
Польский лидер Анджей Дуда считает, что Россия использовала газ как инструмент для доминирования в Европе.
Президент Польши Анджей Дуда считает уничтожение «Северных потоков» полезным раскладом для Европы. Так он прокомментировал сведения газеты The New York Times (NYT) о взрывах на газопроводах. Он уверен — Москва пользовалась газовым преимуществом для доминирования в Европе.
«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если „Северный поток“ прекратит существование <…>, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — заявил он в эфире телеканала CNN.
Помимо этого Дуда отметил, что со спокойствием ожидает результатов расследования. Он надеется поскорее узнать, кто виноват в случившемся.
Ранее американская газета опубликовала статью, где говорилось о вероятной причастности проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки». После в США опровергли опубликованные изданием сведения. Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников также не подтвердил информацию NYT и заверил, что Киев не причастен к диверсиям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обличила лживую политику США на примере расследования о взрывах на «Северных потоках».
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