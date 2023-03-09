Круизная болезнь: сотни пассажиров лайнера Ruby Princess заразились норовирусом

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Рита Миронова
Рита Миронова 33

CBS News: на круизном лайнере Ruby Princess 284 пассажира заболели норовирусом

Круизная болезнь: сотни пассажиров лайнера Ruby Princess заразились норовирусом

Фото: www.globallookpress.com / Zhu Hongye

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Три года назад из-за вспышки инфекции на этом борту умерли 28 пассажиров.

Пассажиры американского круизного лайнера Ruby Princess заразились инфекцией. Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 284 человек начался норовирус — так называемый желудочный грипп. Им заболели также 34 члена экипажа корабля.

Лайнер был в рейсе с 26 февраля по 5 марта. Пассажиры с симптомами — рвотой и диареей — изолированы в своих каютах.

Судно временно остановилось в городе Галвестон в Техасе, чтобы эпидемиологи и врачи смогли взять анализы у зараженных и выявить причину возникновения инфекции на борту. Обычно норовирус называют «круизной болезнью», которая распространяется фекально-оральным путем или через зараженную пищу или воду.

Подобный случай уже происходил на судне Ruby Princess в 2020 году. Тогда, согласно официальным данным, из-за инфекции погибло 28 человек. Всего на борту норовирусом болели 663 пассажира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заразиться при курьерской доставке посылок.

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