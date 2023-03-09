Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Воздушные силы Украины продолжают нести ежедневные потери.
Фото, видео: BIJAYA NEUPANE / ТАСС; 5-tv.ru
Вооруженные силы РФ добились очередных успехов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Он также уточнил, при каких обстоятельствах был уничтожен истребитель МиГ-29. Воздушное судно неприятеля было сбито российскими средствами противовоздушной обороны. Но это не единственные потери ВВС Украины.
«В районе населенного пункта Новогродовка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», — добавил Конашенков.
Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.
Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29.
- 9 мар
- «Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
- 9 мар
- Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной
- 9 мар
- Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
- 9 мар
- Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»
- 9 мар
- «Надо двигаться»: военный эксперт озвучил тактику ВС РФ после взятия Артемовска
- 9 мар
- Глава Запорожья сообщил о группировке ВСУ в 40 тысяч боевиков в районе Пришиба
- 9 мар
- На Украине сообщили о повреждении трех электростанций
- 9 мар
- Как российские войска обороняют Каховскую ГЭС от боевиков ВСУ
- 9 мар
- Украинские СМИ: в Киеве прогремела серия мощных взрывов
- 9 мар
- Оставили ВСУ без укрепленных позиций: боевая работа экипажей вертолетов Ка-52
Читайте также
55%
-0.01 80.55
0.31
Нашли ошибку?