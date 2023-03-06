Армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29
Минобороны РФ сообщило об уничтожении истребителей Су-27 и МиГ-29 и вертолета Ми-8
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ
Также в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики был сбит вертолет Ми-8.
Два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 были уничтожены истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области и города Красноармейск. Кроме этого, в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики был сбит вертолет Ми-8, сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в брифинге.
Также Конашенков уточнил, при каких обстоятельствах был уничтожен истребитель МиГ-29. Он был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.
Ранее 5-tv.ru писал, что удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом был заснят на видео. Армия России стала испытывать высокоточные боеприпасы нового поколения. Они предназначаются для ликвидации военной техники, вооружения и пунктов управления украинских войск.
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