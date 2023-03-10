«Колоссальный риск»: чем были опасны домашние роды в бассейне для блогера Стужук

Блогер София Стужук призналась, что рождение четвертого ребенка было тяжелым. В действительности домашние роды представляют большую опасность.

Блогер София Стужук обрадовала подписчиков радостной новостью — в ночь на 7 марта она в четвертый раз стала мамой. Правда, рожать ребенка она предпочла в домашних условиях. Возлюбленный всячески поддерживал ее. Для этой цели пара специально подготовила бассейн. По ее словам, роды прошли быстро, но очень болезненно.

Признания инстамамы взволновали подписчиков: так ли в действительности безопасны домашние роды? На этот вопрос 5-tv.ru эксклюзивно ответила акушер-гинеколог, репродуктолог и кандидат медицинских наук Мария Милютина.

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По ее мнению, девушке не стоило отказываться от помощи квалифицированных медиков.

«В принципе домашние роды являются опасными. Допустим, в ситуации, когда это четвертые роды, высок риск послеродового кровотечения. Будучи акушером-гинекологом, я ни за что бы не согласилась на это никогда, потому что кровотечения могут быть настолько обильными, что человека могут не успеть довезти до больницы», — предупредила врач.

Милютина уверена, девушке повезло, что роды не принесли ущерба ни ее здоровью, ни новорожденной малышке. По словам врача, в следующий раз ей стоит подойти к этому вопросу более ответственно.

«Конечно, это ненормально. Если повезло сейчас, то не значит, что в следующий раз будет также. Это колоссальный риск для здоровья как мамы, так и ребенка», — пояснила акушер-гинеколог.

Так или иначе, по словам Софии Стужук, здоровье малышки не вызывает опасений. Девочку назвали Василисой. Ее отцом стал новый возлюбленный блогера — криптотрейдер Антон Левданский.

В настоящий момент семья вместе воспитывает еще троих детей — трехлетнюю Оливию, пятилетнюю Лолиту и семилетнего Давида. Их она родила от мужа Дмитрия, который два года назад умер от осложнений COVID-19.

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