Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте вполне готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза», — говорит политик.

Ниинисте также рассказал, что часто вел переговоры с главой РФ еще до начала специальной военной операции на Украине, но последний раз они говорили в мае. Путин тогда назвал отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

Также недавно на границе с Россией Финляндия стала возводить пробный заградительный барьер длиной в три километра. Сам рубеж между государствами протягивается на 1300 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ.