На Украине пообещали устроить в Крыму «горячий сезон»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Советник главы офиса президента Украины Подоляк обещал устроить в Крыму «горячий сезон»

На Украине пообещали устроить в Крыму «горячий сезон»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Украинский кризис

РФ неоднократно подчеркивала, что безопасность Крыма, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.

Очередные угрозы поступают из Киева относительно Крыма. На этот раз советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах ВСУ устроить на полуострове «горячий сезон».

«Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — заявил он в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

Также Подоляк сообщил о планах устроить «сезон свободы», который обратит на себя внимание государств с «нестабильными» политическими устоями.

Ранее на Украине рассказали о желании «истощить» Крым блокадой. По словам военного аналитика и полковника ВСУ Петра Черник, Киев рассматривает вариант блокады полуострова на истощение.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что безопасность Крыма, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За такое решение проголосовали тогда более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта.

Тема:
Украинский кризис
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