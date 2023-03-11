На Украине пообещали устроить в Крыму «горячий сезон»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк обещал устроить в Крыму «горячий сезон»
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
РФ неоднократно подчеркивала, что безопасность Крыма, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.
Очередные угрозы поступают из Киева относительно Крыма. На этот раз советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах ВСУ устроить на полуострове «горячий сезон».
«Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — заявил он в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.
Также Подоляк сообщил о планах устроить «сезон свободы», который обратит на себя внимание государств с «нестабильными» политическими устоями.
Ранее на Украине рассказали о желании «истощить» Крым блокадой. По словам военного аналитика и полковника ВСУ Петра Черник, Киев рассматривает вариант блокады полуострова на истощение.
Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что безопасность Крыма, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За такое решение проголосовали тогда более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта.
- 10 мар
- Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
- 10 мар
- «Каждый думает только о себе»: почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой
- 9 мар
- «Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
- 9 мар
- Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
- 9 мар
- Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки
- 8 мар
- Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
- 8 мар
- Американский разведчик заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
- 8 мар
- Генсек ООН Гутерриш приехал в Киев, чтобы обсудить «зерновую сделку»
- 8 мар
- «Акации» и «Гвоздики»: ВС РФ за сутки уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО
- 7 мар
- За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине
Читайте также
85%
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?