🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 11 марта. Убывающая Луна в Скорпионе призывает к осторожности. Решаясь на перемены, будьте внимательны на каждом шагу. Ко всему происходящему сейчас стоит относиться со смирением, далеко не на все вы сможете повлиять, как бы ни хотелось. Придется забыть о своей гордыне и научиться благодарить мир за все его дары, в том числе за испытания. Самое время заняться собственным развитием: любого рода обучение, приобретение новых навыков, проявление творческих способностей и совершенствование мастерства — все во благо. В голову могут прийти новые идеи и нестандартные способы решения проблем. Добивайтесь своих целей с этими знаниями, и все непременно получится.

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♈ Овны

Вы творцы своей реальности, Овны, в этом вам просто запрещено сомневаться, иначе вы потеряете важный жизненный ориентир. Именно ваши мысли, слова и действия определяют вашу судьбу. Ничто иное и никто иной. Сегодня стоит вспомнить о своей внутренней силе и сознательно изучить все варианты решения волнующей вас проблемы. Вы понимаете, что выбор в пользу роста потребует от вас экспериментов, отказа от привычных сценариев, и это нормально. Вы в настроении отбросить осторожность и рискнуть! И вы справитесь!

Космический совет: вы готовы к грядущим переменам, не стоит их бояться.

♉ Тельцы

Не всегда стоит выбирать «правильный» путь. Правильный по мнению окружающих. Иногда нужно отключить слух, пропустить мимо ушей все советы и сделать то, что кажется правильным только вам. Не нужно отвергать свои потребности и игнорировать интуицию, следуйте запросам души и слушайте сердце. Это единственный способ, которым вы сможете воплотить свои нужды и сокровенные желания. При этом обратите внимание на то, как тема предательства обыгрывается в вашей жизни. Если вы чувствуете, что переросли определенных людей, места или ситуации, пусть так и будет. Тот факт, что вы знали их целую вечность, не является достаточным основанием для сохранения отношений.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос, следуйте своему чувству справедливости.

♊ Близнецы

Примите, что все непостоянно, включая саму жизнь. Примите тот факт, что по мере вашего развития вы вырастете из вещей, которые вы когда-то считали необходимыми для выживания. Смиритесь, что мечты вашей юности однажды потеряют свой блеск. Такова траектория жизни. И иногда это изменение происходит без предупреждения — именно это, вероятно, вы испытаете в своей реальности сегодня. Желание изолироваться, скрыться от целого мира будет сильным. Но необязательно отгораживаться от других, практикуйте честность и ясно сообщайте о своих потребностях. В вашей жизни есть ценные люди, которые бросили бы все, чтобы помочь вам.

Космический совет: не закрывайтесь от мира физически, не прячьте от людей свою душу.

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♋ Раки

Сегодня звезды говорят о страхе отказа и страхе быть покинутым. О вашей склонности избегать неприятных ситуаций как способ самосохранения. Сделайте себе одолжение и понаблюдайте. Наблюдайте, откуда исходит ваше сопротивление. Обратите внимание на моменты, когда вы даете себе разрешение бросить то, что больше не служит вашему высшему и величайшему благу. Пришло время снова прыгнуть в поток жизни, Раки. Пришло время открыть свое сердце со внутренним знанием, что вы будете защищены, несмотря ни на что.

Космический совет: доверяйте судьбе несмотря ни на что, вас ведут верной дорогой.

♌ Львы

Мужество — это не отсутствие страха. Иногда мы совершаем шаг в неизвестность несмотря на настоящий ужас в душе. Но решаемся, действуем и побеждаем, верно? Итак, найдите минутку, чтобы понаблюдать за собственной судьбой со стороны. Проанализируйте все пути достижения цели и опыт прошлых достижений. В неизвестности заключается настоящая магия бытия, и это то, во что звезды призывают вас шагнуть. Позвольте себе хоть немного спонтанности и по ходу дела поймете, на что вам нужно потратить время и энергию.

Космический совет: не упускайте возможностей для роста и развития.

♍ Девы

Вы растете и расцветаете. Вы становитесь той версией себя, которую представляли, о которой мечтали давным-давно. Однако вот в чем загвоздка: именно в это время Вселенная, вероятно, преподаст вам один или два урока, чтобы оценить, насколько вы на самом деле продвинулись. Сделайте себе одолжение и войдите в пространство осознания — говорите спасибо за все знаки и откровения судьбы. Ваша способность стоять на своем будет вознаграждена в свое время.

Космический совет: принимайте перемены с благодарностью, сопротивляться им бесполезно.

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♎ Весы

Сегодня вы в настроении подключиться к своему внутреннему шаману, чтобы заглянуть за завесу тайн судьбы и пройти через тонкие сферы. Вы в настроении войти в портал магии и открыть тайны посредством прямого опыта. Некоторых представителей знака может затянуть в мир аюрведы или медицины растений. Но помните, что полузнание опасно. Не нужно экспериментов, они могут оказаться действительно опасными. Выделите время, чтобы изучить данную тему или потренироваться под руководством наставника и вдохновителя.

Космический совет: будьте готовы к удивительным открытиям, которые изменят ваш взгляд на мир.

♏ Скорпионы

Между вами так много несказанного. Вы действительно хотите нести этот груз и дальше? Сделайте себе одолжение и оставьте место и время для откровенного разговора с партнером и любым другим близким человеком. Разрешите себе говорить о вещах, которые вызывают внутренний дискомфорт. Помните, люди не поймут, через что вы прошли и через что проходите прямо сейчас, если вы не сделаете себя уязвимыми и не обнажите душу.

Космический совет: наберитесь сил и смелости для открытого и честного разговора.

♐ Стрельцы

Вы живете на грани, Стрельцы! Вы рискуете больше, чем когда-либо. И все это прекрасно окупается! Может быть, не в ту же секунду, но непременно окупается. Звезды ниспослали напоминание, что ваша смелость и способность на все 100% проявить себя во многих жизненных приключениях будут вознаграждены. Таким образом, некоторые представители знака смогут начать новую главу в карьере и личной жизни, если только проявят спящую в них смелость. Сделайте себе одолжение и не забудьте запланировать время для себя в своем календаре. Не оставляйте себя на потом.

Космический совет: ваша смелость будет вознаграждена, не сдавайтесь.

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♑ Козероги

Теперь вы ясно видите, как все обернулось в вашу пользу. Как вас защищали, а не наказывали таинственные силы Вселенной. Как эти силы постоянно двигали вас в направлении роста. С наступлением весны вы улыбаетесь своей самой яркой улыбкой, выражаете благодарность как за свое настоящее, так и за свое прошлое и создаете будущее с осторожным оптимизмом. Столько всего впереди, а ведь вы только начинаете этот удивительный путь!

Космический совет: скоро вам захочется во весь голос благодарить судьбу, приготовьтесь.

♒ Водолеи

Можете ли вы оценить и так называемые неприятные моменты жизни? Можете ли вы дышать сквозь дискомфорт и верить, что это преподаст вам ценный урок? Сегодня звезды учат вас отказаться от сопротивления и принять жизнь на ее условиях. В то же время дайте себе разрешение быть, дышать и интегрировать все, через что вы прошли. С этого момента все изменится, поверьте. Все заиграет новыми красками, и утраченная надежда вернется.

Космический совет: научитесь быть благодарными и за так называемые неприятные моменты.

♊ Рыбы

Вселенная знает, что поддерживает ваш рост и что поможет вам подняться на новый уровень, прийти ко всем свершениям, для которых вы предназначены. Итак, примите свои обстоятельства, Рыбы. В то же время анализируйте все возможности для развития, исследуйте новые пути достижения собственных целей. Просто напоминание: вам не нужно делать все самому. Вы благословлены поддержкой единомышленников в это время. Исследуя творческую химию, которую вы разделяете, действуйте. Вы в силах привнести в этот мир больше волшебства и красоты.

Космический совет: следуйте своему предназначению, ничто не собьет вас с пути.

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