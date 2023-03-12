Был бы милый рядом: Волочкова в «свадебном платье» прошлась в компании мальчиков

Скандальная знаменитость приняла участие в модном показе.

Поклонники Анастасии Волочковой привыкли видеть свою любимицу в компании мужчин. Однако на этот раз эпатажная звезда превзошла саму себя, появившись на публике в сопровождении целого «гарема».

На Moscow fashion show бывшая прима Большого театра вышла на подиум в роскошном белом платье, а рядом с ней, как верные пажи, дефилировали сразу четыре молодых красавца.

Анастасия Волочкова в «свадебном платье» на Moscow fashion show. Фото: Instagram* / volochkova_art

Шикарное свадебное платье вместе с букетом кремовых роз ранее засветилось в сторис Волочковой, переполошив ее фанатов. Они подумали, что 47-летняя танцовщица, наконец, остановила выбор на одном из своих многочисленных мужчин и решила связать себя узами брака. Тем более что фото Волочкова сопроводила подписью и подмигивающим смайликом: «Примерка».

Поклонники тут же вспомнили, что балерина прямо говорила о замужестве в декабре, под самый Новый год. Она призналась тогда, что ее сердце покорил кондитер Дмитрий Дюран, и намекнула, что дело идет к свадьбе. Волочкова даже назвала приблизительную дату — январь 2023 года — и планировала отправиться с избранником на свои любимые Мальдивы.

Однако, как уже неоднократно бывало в жизни Волочковой, что-то пошло не так. Балерина неожиданно перестала упоминать имя потенциального жениха и отправилась на отдых одна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, по каким процедурам Волочкова водит своего элитного кота стоимостью в полмиллиона рублей.

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