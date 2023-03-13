На «Оскаре» назван лучший полнометражный мультфильм
«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм
Фото: ALLISON DINNER / ТАСС
«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар».
«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как «Лучший полнометражный анимационный фильм».
В этой категории на награду киноакадемии также претендовали «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».
Мультипликационный мюзикл режиссера из Мексики Гильермо дель Торо вышел на платформе Netflix.
Для дель Торо это уже третий «Оскар»: прежде его заслуги были отмечены за картину «Форма воды» — за режиссуру и как «Лучшая картина».
«Пиноккио» прежде уже подарил своему автору «Золотой глобус» и главную награду в области мультипликации — премию «Энни».
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