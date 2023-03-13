Фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером взял «Оскара» за лучший грим

Команда фильма «Кит» получила премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший грим и прически». Безусловно, главное их достижение — внешность главного персонажа, которого сыграл Брендон Фрейзер. Он воплотил на экране образ страдающего ожирением профессора литературы и бисексуала весом 270 килограммов, который медленно умирает из-за сопутствующих проблем со здоровьем и пытается наладить отношения с дочерью.

Фильм держится на игре и, что немаловажно, крайне достоверном образе главного героя. На съемках Фрейзер носил «костюм человека» весом 136 килограммов. В сети опубликовано видео, на котором актер буквально обливается потом, передвигаясь в нем. Артист расходовал по несколько пакетов со льдом за съемочный день, чтобы не перегреться в своем костюме.

Лицо Фрейзера гримировали несколько часов. Надевали специально разработанную маску, которая не скрывала естественной мимики актера. Главной задачей была натуралистичность, поэтому спецэффектам предпочли страдания актера. Но они того стоили — у картины три номинации, одна из которых реализована. Осталось дождаться, получат ли Брендан Фрейзер и Хонг Чау «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую женскую роль второго плана».

На Венецианском фестивале лента «Кит» и ее главный артист была встречена полным восторгом. По завершении показа зал в течение шести минут аплодировал стоя, Фрейзер не сдержал эмоций и расплакался.

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