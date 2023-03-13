Песков: Кремль не обсуждает характеристики танков Leopard, это задача Минобороны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление одного из чиновников о том, что немецкая бронетехника — «полная ерунда».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas SjÃ¶lin / TT; Reuters; 5-tv.ru

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В Кремле не обсуждают характеристики немецких танков Leopard, поскольку это прерогатива Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают мнение одного из чиновников, назвавшего Leopard «полной ерундой».

«Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами. Давайте, это все-таки будет обсуждать и приходить к каким-то выводам наше Минобороны», — сказал Песков.

В январе пресс-секретарь президента, комментируя данные о готовящейся передаче украинским войскам британских танков Challenger 2, заявил, что «эти танки будут гореть так же, как остальные».

В конце февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что первая партия танков Leopard 2 в количестве четырех машин уже находится на территории Украины. Премьер отметил, что Варшава в ближайшее время перешлет новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину доставили первые ЗРК Patriot и танки Leopard.

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