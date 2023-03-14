Ваня Дмитриенко: Киркоров — мудрый мужик

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 006

При возникших трудностях молодой певец обращается за советом к поп-королю российской эстрады.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Ваня Дмитриенко назвал Филиппа Киркорова «мудрым мужиком» на презентации обновления музыкального портала TopHit – платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук». Молодой певец признался, что советовался с королем российской эстрады по поводу музыкальной деятельности. А Киркоров делился с Дмитриенко своими личными историями: с какими трудностями ему приходилось сталкиваться на творческом пути, и как он эти препятствия преодолевал. 

«Его главная помощь для меня в сложные моменты — общение», — рассказал исполнитель песни «Венера-Юпитер».

Однажды Ваня Дмитренко увидел у Киркорова кулон из Диснейленда, который представлял собой синий драконий глаз. Королю поп-эстрады украшение подарила дочь.

«Каждая встреча на протяжении трех месяцев заканчивалась тем, что я спрашивал: «А вы мне привезете когда-нибудь такой же кулон? Я очень его хочу», — смеется Дмитриенко.

В итоге король российской эстрады преподнес молодому певцу украшение. Кулон, стоит заметить, стоит меньше тысячи рублей, но Дмитриенко оценил именно внимание звезды шоу-бизнеса. Сам поп-король отметил, что молодой певец стал первым человеком за последнее время, который попросил у него подарок за столь незначительную сумму.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ваня Дмитриенко в 13 лет раздавал листовки по ночам за 100 рублей.

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